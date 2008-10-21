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Spor

Berkant'ta kokain şoku

Almanya İkinci Ligi takımlarından 1860 München Kulübü, uyuşturucu kullandığı şüphesiyle Berkant Göktan’ın sözleşmesini feshetti.

21 Ekim 2008 03:00


Almanya İkinci Ligi takımlarından 1860 München Kulübü, uyuşturucu kullandığı şüphesiyle Berkant Göktan’ın sözleşmesini feshetti.


Kulübün internet sitesinde yer alan haberde, kulüp tarafından yapılan ve Berkant’ın onayladığı idrar testindeki inceleme sonucunda kokain izine rastlandığı belirtildi.

Berkant’a sözleşmesinin feshedilmesinin ve birlikte bir çözüm yolu bulunmasının teklif edildiği, ancak bu konuda birlikte bir çözüme ulaşılamadığı ifade edilen açıklamada, bundan dolayı sözleşmesinin feshinin zorunlu hale geldiği kaydedildi.

1860 München kulübünün yöneticisi Stefan Reuter, bu şekilde bir önlem almaya mecbur kaldıklarını belirterek, "Bizim için artık oyuncu olarak değil, insan olarak Berkant Göktan’ın durumu önemli. Bundan dolayı ve kişisel öneminden dolayı kulübün bu konuda başka bir açıklama yapmamasını anlayışla karşılamanızı istiyoruz. Berkant Göktan’ın hayatını yeniden yola koymasını diliyoruz ve umuyoruz" dedi.

Berkant’ın avukatı Walter Lechner de kulübe gönderdiği yazıda, Berkant’ın, sözleşmesinin feshedilme sebebinden dolayı kulüpten ve taraftarlardan özür dilediğini belirtti.

Berkant’ın bu davranışının zor hayat şartlarından kaynaklandığını söylediği ifade edilen yazıda, Berkant’ın, 1860 München tarafından sunulan teklifte bir anlaşma sağlanamamasını üzüntüyle karşıladığı kaydedildi.

Yazıda ayrıca, Berkant’ın başladığı terapiyi sürdüreceğini ve bunun başarılı geçmesinden sonra erken bir şekilde sahalara geri dönmeyi umduğu ifade edildi.

1860 München’de 2006 yılından bu yana oynayan Berkant, geçen sezon ligde 10 gol atmış, bu sezon ise forma giyememişti.

Berkant, Bayern Münih’te kariyerine başlayarak, Borussia Mönchengladbach, Kaiserslautern, Galatasaray ve Beşiktaş’ta da oynamıştı.

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