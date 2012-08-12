Berkant yine yoğun bakımda

'Samanyolu' şarkısıyla bir döneme damgasını vuran Berkant (Akgürgen), nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakıma alındı.

Bir süredir akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gören ve daha sonra evinde yaşadığı nefes darlığı sorunu nedeniyle durumu kötüleşen Berkant, Memorial Şişli Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener tarafından sağlık durumu takip edilen Berkant'ın tedavisine onkoloji doktorlarının görüşü alınarak devam edilecek.