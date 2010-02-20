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'Berk Paşa'yı da Cihaner'i de yanına göndereceğim'

Cezaevi’nde CHP’li vekillerle görüşen Albay Gençoğlu, Erzurum Savcısı Şanal’ın sorgu sırasında “Merak etme Berk Paşa’nı da, o savcı Cihaner’i de ya

20 Şubat 2010 02:00

T24 - Tutuklu bulunduğu Erzurum Cezaevi’nde CHP’li vekillerle görüşen Albay Gençoğlu, Erzurum Savcısı Osman Şanal’ın sorgu sırasında “Merak etme Saldıray Berk Paşa’nı da, o savcı İlhan Cihaner’i de yakında yanına göndereceğim” dediğini anlattı.


Erzurum Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eskişehir Alay Komutanı Kıdemli Kurmay Albay Recep Gençoğlu, kendisini ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve Erzincan Milletvekili Erol Tınaztepe’ye önemli iddialarda bulundu. Üzerinde mahkûm elbisesi bulunan ve milletvekilleriyle cezaevi müdürünün odasında görüşen Gençoğlu’nun moralinin bozuk olduğu bildirildi.


Saldıray Berk'i tutuklamak için gizli tanık peşindeler

Habertürk'ün haberine göre; CHP heyetinin verdiği bilgiye göre, Albay Gençoğlu, yaklaşık 1 saat süren görüşmede, sorguda yaşananları anlattı. Gençoğlu, “Savcı Osman Şanal sorgu sırasında bana işaret parmağını kaldırarak ‘Merak etme seni burada yalnız bırakmayacağım. Saldıray Berk Paşa’nı da, o Savcı İlhan Cihaner’i de yakında yanına göndereceğim’ dedi. Yüzündeki kin ve nefreti o anda gördüm. Şimdi ordu komutanını tutuklayabilmek için gizli tanık bulmaya çalışıyorlar” iddiasında bulundu.

Hakkındaki soruşturmanın omurgasını irtica ile mücadele eylem planının oluşturduğunu belirten Albay Gençoğlu, “Ben Erzincan’dan ayrıldıktan sonra dahi üzerime suç yüklemeye çalıştılar. Gölette bulunan mühimmatın kutularının üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve damgası vardı. Polisler bunu görür görmez gitti. Ancak bu da kayıt altına alındı. Bu belgeyi de saklıyorlar” dedi.

Kendisine Albay Dursun Çiçek ile ilgili sorular yöneltildiğini belirten Gençoğlu, “Çiçek’in 2007 yılında Erzincan’a geldiği iddia ediliyor. Onunla ne görüştünüz diye soruluyor. Biz cemaat soruşturması yaptık, istihbaratçı subaylar da aynısını yaptı. Bu yüzden hakkımızda bu soruşturma açıldı. Ben tutuklandıktan sonra Erzincan Valisi emniyet mensuplarına 7 maaş ikramiye vermiş” diye konuştu.


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