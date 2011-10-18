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Yaşam

Berivan’ın kayıp haberleri ortalığı karıştırdı

‘Taş Atan Çocuklar’ olarak bilinen TMK mağduru çocuklarla ilgili davanın sembolü Berivan’ın kaybolduğuna ilişkin yerel medyada çıkan haberler ortalığı karı&

18 Ekim 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - Kamuoyunda ‘Taş Atan Çocuklar’ olarak bilinen Terörle Mücadele Kanunu  (TMK) mağduru çocuklarla ilgili davanın sembolü Berivan’ın kaybolduğuna ilişkin yerel medyada çıkan haberler ortalığı karıştırdı. Berivan’ın babası Selim Sayacı, T24’e, “Berivan kayıp değil.  Evde oturuyor” dedi. Sayacı’nın açıklamaları bu haberleri yapan medyayı ikna edemedi. 


Batman Emniyeti ‘Berivan’ı sordu


Batman Emniyeti, Berivan’ın durumunu öğrenmek için baba Selim Sayacı’dan bilgi aldı. Selim Sayacı, çıkan haberlere "Nereden çıktı bu haberler anlamadım. Kafadan uydurmuşlar" sözleriyle şaşkına döndüklerini vurguladı. Baba, “Berivan kayıp değil. Evdedir. Bir yere gitmedi” dedi.



‘Okula gitmiyor’


Sayacı, ‘Berivan okula devam etmiyor mu’? sorusuna, “Gitmiyor” yanıtı verdi. Cezaevinden sonra Berivan’ın değiştiğini anlatan baba, “Eskisi gibi değil. Annesiyle dışarı çıkıyor. Ama artık eskisi gibi değil.”


16 yaşındaki Berivan, güvenlik güçlerine taş attığı gerekçesiyle Diyarbakır Cezaevi'nde 10 ay tutuklu kaldı. Cezaevindeyken Cumhurbaşkanı ile TBMM Başkanlığı'na yazdığı mektupla kamuoyunun gündemine geldi. TMK’daki düzenlemeden yararlanarak 23 Ağustos 2010 tarihinde tahliye oldu. 

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