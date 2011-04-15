T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Berivan'a gösterim izni verilmedi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın Orak’ın ‘Bir Başkaldırış Destanı: Bêrîvan ’ isimli filmine gösterim izni vermedi.

15 Nisan 2011 03:00

T24- Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1992'de Cizre'de Newroz'un anlatıldığı yönetmen Aydın Orak’ın ‘Bir Başkaldırış Destanı: Bêrîvan ’ isimli filmine gösterim izni vermedi.

Yönetmen Aydın Orak’ın ‘Bir Başkaldırış Destanı: Bêrîvan ’ isimli filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na takıldı. Filmin yönetmeni Aydın Orak, bu ay sonunda vizyona sokmayı planladıkları film için 20 gün önce bakanlığa eser işletme belgesi için başvurduklarını, ancak başvurularının reddedildiğini açıkladı. Filmi Türkiye’de gösterme olanaklarının kalmadığını belirten Orak, henüz bu kararın gerekçesini bilmediklerini aktardı. 

İstanbul Film Festival kapsamında çarşamba günü gösterilen film, 1992 yılında Cirze’de yaşanan kanlı Newroz’u anlatıyor. Kutlamalar sırasında 17 yaşındaki Bêrîvan Cizre başından hiç çıkarmadığı kefiyesiyle kalabalığa öncülük ederek simge haline gelmişti. 17 kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda Bêrîvan da yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24