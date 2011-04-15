Berivan'a gösterim izni verilmedi!

T24- Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1992'de Cizre'de Newroz'un anlatıldığı yönetmen Aydın Orak’ın ‘Bir Başkaldırış Destanı: Bêrîvan ’ isimli filmine gösterim izni vermedi.



Yönetmen Aydın Orak’ın ‘Bir Başkaldırış Destanı: Bêrîvan ’ isimli filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na takıldı. Filmin yönetmeni Aydın Orak, bu ay sonunda vizyona sokmayı planladıkları film için 20 gün önce bakanlığa eser işletme belgesi için başvurduklarını, ancak başvurularının reddedildiğini açıkladı. Filmi Türkiye’de gösterme olanaklarının kalmadığını belirten Orak, henüz bu kararın gerekçesini bilmediklerini aktardı.



İstanbul Film Festival kapsamında çarşamba günü gösterilen film, 1992 yılında Cirze’de yaşanan kanlı Newroz’u anlatıyor. Kutlamalar sırasında 17 yaşındaki Bêrîvan Cizre başından hiç çıkarmadığı kefiyesiyle kalabalığa öncülük ederek simge haline gelmişti. 17 kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda Bêrîvan da yaralanmıştı.