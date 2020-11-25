Beril Işık, "Kenan Işık gözleri ile konuşuyor, dik durabiliyor" haberlerinin ardından açıklama yaptı: Durumunda önemli bir değişiklik olmadı

Gazeteci Yüksel Aytuğ, 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu ve olumlu yönde değişimin başladığını, Beril Işık t'a atıf yaparak iddia etti. İddia üzerine açıklama yapan Beril Işık ise, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.

Sabah gazetesinin magazin eki Günaydın'dan Yüksel Aytuğ, Işık'ın artık iletişim kurabildiğini iddia ederek şunları öne sürmüştü:

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş.



Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."



Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ise Aytuğ'un yazısının ardından medyaya yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.

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