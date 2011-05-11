Berhan Şimşek'in yeni rolü: 'Tayyip'

T24 - CHP tarafından milletvekili adayı gösterilmeyen Berhan Şimşek, Türkiye'de son dönemlerde yapılan filmleri eleştirdi ve ''Ben Tayyip'i anlatan bir film çekeceğim, onu oynayacağım'' dedi.



Eski CHP İstanbul İl Başkanı ve Haziran ayındaki seçimlerde partisi tarafından milletvekili adayı gösterilmeyen Berhan Şimşek sinemaya dönüyor.



Bursa'da düzenlenen bir söyleşiye katılan ve son dönemlerde yapılan 'iktidar yanlısı' filmleri eleştiren Şimşek, Başbakan Erdoğan'ı anlatan bir film çekeceğini söyledi.



Şimşek, ''Ben Tayyip'i anlatan bir film çekeceğim, onu oynayacağım'' şeklinde konuştu.



Berhan Şimşek, ''Öyle Bir Geçer Zaman ki'' adlı televizyon dizisindeki 'Balıkçı'yı oynayan Orhan Alkaya ile birlikte, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Gazeteciler Cemiyetinin ortaklaşa düzenlediği ''Aydınlarla Yüz Yüze Söyleşisi''nin konuğu oldu.



''Sanat, sanatçı ve günümüzde sanata verilen önem'' ele alınan söyleşide, çizginin milleti ve inancı olmadığı gibi sözün de olmadığını belirten ve ''Sanat çizgidir'' diyen Şimşek, şunları söyledi:



''Dünyanın varoluşunda bu iş mağarada başladı. Toplumu yönetenler, topluma ekonomik, sosyal olarak yön verenler sanatın, sanatın hiçbir zaman yaratıcılığını kabul edemediler.



Anadolu'da da biz sanatlar kültürler katmanları üzerinde oturuyoruz. Yıllarca dogmaların etkisi ve baskısı altında gelişmeye çalışan sanat bir yerlerde kendini göstermiştir resmin, heykelin bir zamanlar günah sayılıp yasak olduğu bu topraklarda... Sanatın kilimlere yansıyıp varoluşunu sürdürdüğünü görüyoruz.''





'BEN TAYYİP'İ OYNAYACAĞIM'



Bir izleyicinin, ''Türkiye'de sanata değer veriliyor mu sizce? Son zamanlarda çekilen filmler nasıl'' sorusuna Şimşek, ''Son on yılda toplumu anlatan, toplumun içerisinde bulunan sıkıntıları, dertleri konu alan yapımlar yerine iktidarı övmekten başka bir yapmayan bir sanat görüyoruz'' karşılığını verdi.



Berhan Şişlek, ''Peki siz buna karşılık ne yapıyorsunuz'' sorusu üzerine ise ''Ben Tayyip'i anlatan bir film çekeceğim, onu oynayacağım'' dedi.



