-BERHAN ŞİMŞEK'İN MİLLETVEKİLLİĞİ İSTİFASI İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti. Şimşek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Haziran ayında görevi devraldığını belirterek, 6,5 aylık bir yolculuğa veda ettiğini kaydetti. Bu dönem içinde partililerle çok güzel bir çalışma yürüttüklerini, güzel mitingler yaptıklarını anlatan Şimşek, emeği geçen örgütüne teşekkür ettiğini dile getirdi. İl başkanlığı olarak 6,5 aylık süreç içinde teknolojiyi kullandıklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti: ''Bu süreç içinde 15 bin arkadaş partimize katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerçek yüzünü halkımızla paylaştık. İGDAŞ'ın satışını yargıya taşıdık. Şehir hatlarını usulsüz bir şekilde bir şirkete peşkeş çektiler. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerinin, AK Parti kültür günleri olduğunu, yandaşlarını zengin etme projesi olduğunu anlattık. Yolsuzluklar devam ediyor. AK Partililer zenginleşti.'' AK Parti döneminde bir lale devri yaşandığını savunan Şimşek, ''Halk yoksul, AK Partililer ise lale devrinde. Öğrenciler cop, üniversiteler YÖK, iş adamları maliye, işçiler ise biber gazıyla susturuluyor'' dedi. Berhan Şimşek, bugün itibarıyla görevinden istifa ettiğini açıklayarak, şöyle konuştu: ''Aylar önce bir toplantıda öneride bulundum. 1978'den beri partinin üyesiyim. Birçok seçim çalışmasına katıldım. İl başkanları seçime az bir zaman varken milletvekili olmak için istifa ediyordu. Partinin başında kimse kalmıyor. '5-6 ay önce istifa etsin ve yeni heyecanlar yaratılsın' demiştim. Bu öneriyi il başkanı kimliğimle aylar önce söylemiştim. Kabul gördü. Genel başkanımız, 'Haziran ayına kadar görevinde kal' dedi. Ancak ben, milletvekili adayı olmak istediğim için istifa ediyorum. Onun izniyle 6,5 aydır üyesi olmaktan hep şeref duyduğum partideki bu görevimden istifa ediyorum.''