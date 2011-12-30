Berhan Şimşek: Uludere gerçek hayat sinema





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Sinema oyuncusu, CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek, ocakları yakan ölümcül hatayı, “Uludere gerçek hayat sinema” diye değerlendirdi. “O bölgede siyaset yapanlar, 60 yıldır kaderi haline gelmiş, gece yarısı katırlarla eski 15-20 derecede üç kuruş için hatları tehlikeye atarken başka bir seçenek sunmamışlar. İşin en acı gerçeği budur.”

‘Üç kuruş için kaçakçılık yapıyorlarsa’



“Bu işin adı ‘kaçağa gitmedir.’ Böyle tabir edilir” diyen Şimşek, bölgenin en önemli geçim kaynaklarından hayvancılığın bitme noktasına gelmesinin vatandaşı başka arayışlara yönlendirdiğini söyledi. Bu manzaranın bir benzerinin yıllar önce yaşandığını, Türkiye’de bulunmayan birçok eşyanın kaçak olarak sokulduğunu anlatan Şimşek, “Şimdi de bu olay bize değişen bir şey olmadığını gösterdi. O bölgede siyaset yapanlar 60 yıldır o bölgenin kaderi haline gelmiş kaçakçılıkla ilgili hiçbir şey yapmamışlar. Eğer o insanlar eksi 15-20 derecede hayatlarını tehlike atarak üç kuruş için kaçakçılık yapıyorsa bu keyif için değildir. Hayatlarını idame ettirmek için kendilerini tehlikeye atmışlardır. Bunları iyi irdelemek lazım.”





‘Siyasetçiler kuru gürültüyü bıraksın’



Ölenlerin çoğunun yaşı genç çocuklar olduğunu anımsatan Şimşek, “İstihdama yönelik üretim yok. 16-22 yaşında çocuk bunlar. Çocukların işi yok. Hayvancılık terörden acımasız biçimde etkilenmiş. Kimse seçenek sunmamış. Biri el uzatsa; onlar niye böyle tehlikelere kendilerini atsınlar. Siyasetçiler, kuru gürültüyü bırakıp olayın arka planını okusun.”

‘Ya dağa, ya da kaçakçılık’



Bölgede siyaset yapanları acı gerçekleri bilmelerine rağmen seçenek sunmamalarını eleştiren Şimşek, “Etnik kimlik üzerinde siyaset yapıyorlar. Ama, iş, aş, ekmeğe gelince başka bir formül yok. Sunmamışlar. Ne yapacak bu vatandaş, ‘Ya kaçakçılık’ ya da ‘dağa çıkmak.’ Bölgenin politikacısı üçüncü bir tercih sunmalı. O da yok.”

“Asıl insafsızlık yöneticilerde”



“Hiçbir şey ölenleri geri getirmeyecek” diyen Şimşek, faturanın Heron’lara yıkılmasını, “İnsafsız olan İHA değil. İnsafsız olan bugüne kadar o insan üzerinden siyaset yapıp, işi, aşı götürmeyendir. Mekanik bir cihaza suçu yüklemek işin kolaycılığıdır.”

‘Annelere zılgıt attıranlar’



Bölge kadınlarının sorunlarını, töre gibi acıtan tabulara bölge siyasetçilerinin ilgi göstermediğini söyleyen Şimşek, “Protesto olaylarında annelerimize zılgıt attırıyorlar. Bölgeden kadın milletvekillerinin kadınların sorunlarına ilişkin iki laf ettiklerini duymadım. Erkek egemen toplumundan etkilendikleri için erkekleşmiş siyaset yapıyorlar. Buna gerek yok. Oradaki kadınların hakları baksınlar.”

‘Gerçek hayat sinema’



Uludere’de yaşananları, “gerçek hayat sinema” diye tanımlayan Şimşek, “Türk sineması 50 yıl 60 yıl önce bu tür filmleri çekti. Sinema bu gerçekleri yansıttı. O zaman iletişim sinema sayesinde kuruluyordu. Bugün, acı kare kare internette. Gerçek hayat sinema oldu. Hayatın gerçeğini gösteriyor.”





