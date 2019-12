-BERHAN ŞİMŞEK ÖZÜR DİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamamasında ihmal olduğunu ancak kasıt bulunmadığını belirterek, Genel Başkan seçmenden özür diledi. İl Başkanı olarak ben de özür diliyorum'' dedi. Şimşek, İstanbul İl Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamamasına ilişkin bir soru üzerine, 29 Mart seçimlerinden sonra genel başkanın Kağıthane'deki ikikametinden ayrıldığını belirtti. Daha sonra yılda bir yapılan seçmen güncellemeleriyle ilgili polisin muhtara gelerek Kılıçdaroğlu için ''Kağıthane'de oturmuyorsa iptal edin'' dediğini dile getiren Şimşek, ''Eğer taşınmışsa taşınana 'sizin buradan kaydınızı sildim' diye muhtarın bilgi aktarması lazım. Çok manidar olan bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti devletinde her polis evlere gidip seçmen mi kontrol ediyor? Manidar olan bu. Aslına bakarsanız her şeyden haberi olan bir gazete var. Bu gazete daha önce bilgi alıp yazmış. Yazdığı zaman da birçok şeyin anlaşıldığı ortaya çıkıyor'' diye konuştu. Şimşek, muhtarın AK Parti'li bir meclis üyesinin eniştesi olduğunu da savundu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu duruma çok üzüldüğünü dile getiren Şimşek, şunları kaydetti: ''Burada muhtar bu bilgiyi verebilirdi veya bizim arkadaşlarımız soruşturabilirdi. Fakat onlar nereden bilsin? Burada bir suçlu bulalım meseleyi halledelim noktasında değiliz. Burada kasıt olduğunu düşünmek hata olur. Ama üzücü bir şey. Polis memurları her eve gelip burada seçmen olarak kimler oturuyor diye soruyor mu? Muhtarlarımız o kadar cevval mi? Manidarlık burada yatıyor. Bu da bir suç unsuru mudur? Suç unsuru olarak değerlendiriyor olsak suç duyurusunda bulunurduk. Tarafgirliktir sadece. 2009 Temmuz ayında muhtar bu işlemi yapmış. İhmal var ama kasıt yok. Çok önemli bir tecrübe edindik. Genel Başkan seçmenden özür diledi. İl Başkanı olarak ben de özür diliyorum.''