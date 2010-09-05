Berhan Şimşek: Doğruysa gereği yapılır

T24 - CHP İstanbul il başkanı Berhan Şimşek, İçişleri Bakanı Atalay'ın 'Afişleri CHP'li Başkan astırdı' sözlerini değerlendirdi. Şimşek, 'Doğruysa kurullarımız devreye girer ve disiplin işler, gereği yapılır' dedi.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''türbanı rahibe kıyafetine benzeten'' afişlerin CHP'li Avcılar Belediye Başkanı tarafından yaptırıldığını söyledi.



Atalay'ın sözlerine CHP İstanbul il başkanı Berhan Şimşek'ten yanıt geldi.



NTV'ye konuşan Şimşek şunları söyledi:



"Bunun doğruluğuyla ilgili belge yok. İçişleri Bakanı bunun doğruluğunu söylüyor. Bizim böyle bir bilgimiz yok. Ancak bakan böyle söylüyorsa bakan kimliğine hayır demek mümkün olmaz.



Eğer bu beyanlar doğruysa CHP kurumsal siyaset yapar. CHP'de işgüzarlıklar üzerine siyaset yapılmaz. CHP'nin dil birliği, düşünce birliği vardır. Bu anlayışla işgüzarlık siyaseti yapan belediye başkanı arkadaşımız da olsa kabul görmesi mümkün değildir. Kurullarımız devreye girer ve disiplin işler.



Fakat sayın bakan karalama kampanyalarından bahsediyor. Bizim kimseyi karalama kampanyamız yok. Biz ilk gün CHP olarak suç duyurusunda bulunduk. Bu provokasyonu kim yaptıysa polise, savcılığa başvurduk. 'Şu yaptı bu yaptı' diye de kimseyi suçlamadık. Bu bilboardlarda CHP'nin künyesi, il başkanlığının, ilçe başkanlığının künyesi yoktur. Bunu gerçekleştiren kimse ortaya çıkmasını istedik.



Atalay'a sormak istediğim birşey var. Aynı afişten Diyarbakır'da da vardı bir an önce görevlerini yerine getirip bunu da aydınlatmaları gerekir.



Benim özür dileyecek birşeyim yok. Ben suç duyurusunda bulundum. İçişleri Bakanı'nı göreve çağırdım. Bakanı göreve çağırdım diye özür mü dileyeceğim."



