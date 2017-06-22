Berhan Şimşek, Adalet Yürüyüşü’nde: Yüzde 51 ‘hayır’ çıkacağına, böyle olmasını daha hayırlı buluyorum

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi, sinema oyuncusu ve eski milletvekili Berhan Şimşek, çeşitli kesimlerden büyük destek gören Adalet Yürüyüşü'nün günün birinde özgür sinemacılar tarafından anlatılarak beyaz perdeye aktarılacağını söyledi.

“Gerçek hayat bir sinemadır. Bu yürüyüş müthiş bir sinemadır, perdeye sığmayacak bir sinema” diyen Şimşek, “Özgür sinemacılar, özgür gazeteciler, özgür sermaye özgür birey bunları düşünecektir, kitaplar ve romanlar yazılacaktır. Belki burada yürürken farklı dostluklar, arkadaşlıklar, yol arkadaşlığı en büyük arkadaşlıktır ve onlar sinemaya aktarılacaktır “ dedi.

Şimşek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü ile farklı kesimleri, farklı siyasi partilerden ve partili olmayan yurttaşları bir araya getirdiğini söyledi ve “Kemal Bey'le beraber siyaset yaptık, kararlıdır bu konularda. İnşallah sağ salim sonucuna kadar bu yürüyüşü bitirirler” diyor.

“Yüzde 49 blok tesadüf bir blok değilmiş"

Türkiye'de oksijen koridorlarının daraldığını söyleyen Şimşek, "Bu nedenle bu yürüyüşü çok önemli buluyorum" dedi ve T24''e şu değerlendirmelerde bulundu:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) referandum sonuçlarını yüzde 49 olarak açıklamıştı. Demek ki o yüzde 49 tesadüf bir blok değilmiş, duygusunu, aklını örgütleyen herkes TKP’den, Haziran Hareketi’nden, ÖDP’den, HDP’den, muhalif ülkücülere ve Saadet Partisi’ne (SP) kadar hayatta yan yana gelmeyecek kurumlar ve kuruluşlar bir deklarasyon yayınlamadan bir araya geldiler. Şimdi anlaşılıyor ki; 16 Nisan’dan sonra bu çözülmemiş, çözülmediği gibi bu yürüyüşle beraber daha pekiştiğini görüyorum. Düşünün 18 maddelik bir Anayasa metni vardı, bu anayasa metnini iktidar olarak sundular. Her kesimden bu Anayasa metni kağıt üzerindeyken çok tehlikeli olduğunu söylediler. Şimdi insanlar 18 madde ağır ağır uygulamaya geçildikçe, insanlar fiili uygulamalarla kendi alanlarını ne kadar daraltıldığını görecek. Benim şahsi görüşüm şudur; yüzde 51 hayır çıkacağına yüzde 49 öyle veya böyle hayır çıkmasının bu ülke için hayırlı olduğuna inanıyorum.

“Adalet, otoban, duble yol, keçi yolu olmaktan çıktı adaletin yolu kalmadı”

Bu yürüyüş çok doğru, çok samimi, aklı ve gönlü yüreği ve demokrasi özleminin bir talebidir bu. Kamu hukuku master yapmış biri olarak söylüyorum, bize hocalarımız hukukun üstünlüğü hukuku bulabilmenin yolunun adı adalettir. Adalet, bu sürecin içerisinde AKP iktidarında otoban, duble yol, köy yolu, keçi yolu olmaktan çıktı, adaletin yolu kalmadı. Adalet olmayınca hukuku varılmıyor, hukukun üstünlüğüne varılamıyor.

“19 yaşında sinemacılar olarak Ankara’ya yürümüştük”

1978 yılında ben sinemaya ilk başladığımda yine devrimci hareketin, CHP’nin gençlik kolları üyesiydim. Biz sinemacılar İstanbul’dan Ankara’ya yürümüştük. 19 yaşında bir tecrübem var. Şimdi gerçek hayat bir sinemadır. Bu yürüyüş müthiş bir sinemadır, perdeye sığmayacak bir sinema. Ama mutlaka günün birinde bu yürüyüşü değil, bu yürüyüşü ortaya getiren gerekçeleri background çekerek bir sinema yapılır. Sinemacılar birgün özgür sinemacılar, özgür gazeteciler, özgür sermaye özgür birey bunları düşünecektir, kitaplar ve romanlar yazılacaktır. Belki burada yürürken farklı dostluklar, arkadaşlıklar, yol arkadaşlığı en büyük arkadaşlıktır.