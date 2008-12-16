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Bergüzar'a rakip geliyor

Halit Ergenç'ten boşanan Gizem Soysallı oyunculuk dersleri almaya başladı.

16 Aralık 2008 02:00

Halit Ergenç, adı Bergüzar Korel'le aşk dedikodularına karıştıktan hemen sonra Gizem Soysallı'dan boşandı. Ve bu gelişme sektöre yeni bir oyuncu kazandırdı! Oyunculuk dersleri almaya başlayan Soysallı'nın, bu işe Korel'e hırsından dolayı kalkıştığı söyleniyor.

2007'nin haziran ayında nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Gizem Soysallı'nın evliliği sadece 1,5 yıl sürdü. Ergenç'in adı "Binbir Gece"deki rol arkadaşı Bergüzar Korel'le aşk dedikodularına karışınca, çift tek celsede boşandı. Geçen ay boşanan Soysallı, şimdi sıkı bir çalışma içinde... Amacı da iyi bir oyuncu olmak! Magazin kulislerinde,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olan genç kadının, oyunculuğa Bergüzar Korel'e hırsından dolayı el attığı konuşuluyor.



İlk işi ajansa kaydolmak

Geçen ay Kim Entertainment adlı oyunculuk ajansıyla anlaşan Gizem Soysallı, New York'lu oyunculuk eğitmeni Anthony Vincent Bova'nın İstanbul'daki work shop'unu da kaçırmadı. Soysallı "Benim oyunculukla ilgili durumum Halit ile başlamadı. 15 yıldır amatörce oyunculuk yapıyorum" dese de, yakın çevresinde farklı şeyler konuşuluyor. Genç kadının "evliliğini bitiren kadın" gözüyle baktığı Korel'e inat olsun diye bu işe kalkıştığı ve dostlarına "Ondan daha iyi oyuncu olacağım" dediği konuşuluyor.

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