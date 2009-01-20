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'Bergüzar'a minnettar kalacağım'

Balet Tan Sağtürk, geçirdiği kalp ameliyatı sürecinde, Korel'in kendisine olan desteğini hiç unutmayacağını ifade etti.

20 Ocak 2009 02:00

Balet Tan Sağtürk, geçirdiği kalp ameliyatı sürecinde, Korel'in kendisine olan desteğini hiç unutmayacağını ifade etti.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre ;evlilik arefesindeyken Bergüzar Korel'le yollarını ayıran Tan Sağtürk, "Bergüzar'a bir ömür boyu müteşekkür kalacağım. Çünkü çok zor bir anda elimi tutan insandı. Bu unutulmayacak hiç bir zaman. Vefa duygum yani o imajı hiç bir zaman değişmeyecek. Onun dışında onun hakkında fazla konuşmamak lazım. Çünkü başka bir ilişki yürütüyor. O ilişkinin 3. kişisi olarak çok da fazla bir yorum yapmam doğru olmaz" diye konuştu.

Bana çok annecisin diyorlar

Amerika'ya ameliyat olmak için gittiğini de ailesinden gizlediğini anlatan Sağtürk, "Bana 'Niye bu kadar annecisin?' diyorlar. Tabi anneme düşkün olacağım. Onlarla beraber yaşamadım ben. Yatılı okulda okudum ve uzun süredir ayrıyız. Özlüyorum tabi, onlar İzmir'de ben İstanbul'dayım" dedi

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