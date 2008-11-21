Bergüzar ne diyecek?

Bir süre önce evlilik planları yaptığı oyuncu Bergüzar Korel'den ayrılan Tan Sağtürk, 'keşke' diyerek bir itirafta bulundu...



televizyongazetesi.com'un haberine göre; bir programa konuk olan Tan Sağtürk, Bergüzar Korel'le birlikteyken çocuk düşündüğünü söyledi



Evlenme hazırlığı içindeyken Korel'le yollarını ayıran Tan Sağtürk, "Çocuk ister miydin?" sorusuna kaçamak da olsa şu yanıtı verdi:



"İsterdim tabii, ama şimdi isteyemiyorum. O kadar da şu anda acele ettiğim bir durum da yok. Okullarıma gidince 300 tane çocukla buluşuyorum. Ama tabii o da insanda bir açlık duygusu veriyor 'Keşke bir çocuğum olsaydı' diye."

