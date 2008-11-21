T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bergüzar ne diyecek?

Bir süre önce evlilik planları yaptığı oyuncu Bergüzar Korel'den ayrılan Tan Sağtürk, 'keşke' diyerek bir itirafta bulundu...

21 Kasım 2008 02:00

Bir süre önce evlilik planları yaptığı oyuncu Bergüzar Korel'den ayrılan Tan Sağtürk, 'keşke' diyerek bir itirafta bulundu...

televizyongazetesi.com'un haberine göre; bir programa konuk olan Tan Sağtürk, Bergüzar Korel'le birlikteyken çocuk düşündüğünü söyledi

Evlenme hazırlığı içindeyken Korel'le yollarını ayıran Tan Sağtürk, "Çocuk ister miydin?" sorusuna kaçamak da olsa şu yanıtı verdi:

"İsterdim tabii, ama şimdi isteyemiyorum. O kadar da şu anda acele ettiğim bir durum da yok. Okullarıma gidince 300 tane çocukla buluşuyorum. Ama tabii o da insanda bir açlık duygusu veriyor 'Keşke bir çocuğum olsaydı' diye."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24