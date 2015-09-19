T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bergüzar Korel, sosyal medya hesaplarını kapattı

Korel, son dönemde artan çatışmalarla ilgili bazı takipçilerinin ağır suçlamalarına uğramıştı

19 Eylül 2015 10:49

Bergüzar Korel, sosyal medya hesaplarını kapattığını açıkladı.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, eşi Halit Ergenç’le Cihangir’de açtığı kafede görüntülenen Korel, sosyal medyada aleyhinde başlatılan linç kampanyası sonrası bu kararı aldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin “Kocanla ağaçlar kesiliyor diye en önden yürüyordunuz. Şimdi fidanlarımız, askerlerimiz gidiyor, sesiniz çıkmıyor. Sen de yetiştiriyorsun bir tane, Allah büyüktür” mesajı üzerine isyan eden Korel, “Herkes sağduyulu olsun, zor bir dönem geçiriyoruz. Sosyal medya hesaplarımı sildim, hiçbir şekilde telefonumda onlarla zaman geçirmiyorum. Sağduyu eksikliği beni kırıyor. Sağduyuya ve birlik olmaya davet ediyorum. Avukatlarımız hepsiyle tek tek ilgileniyor” diye konuştu. Halit Ergenç de sosyal medyada pek çok kişinin sahte kimliklerle kendilerine saldırdığını anlatıp eşine destek oldu.

ETİKETLER

bergüzar korelinstagramsosyal medya hesaplarıeleştirilerçatışmaaskerşehitkapattıhalit ergenç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24