Bergüzar Korel, sosyal medya hesaplarını kapattı

Bergüzar Korel, sosyal medya hesaplarını kapattığını açıkladı.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, eşi Halit Ergenç’le Cihangir’de açtığı kafede görüntülenen Korel, sosyal medyada aleyhinde başlatılan linç kampanyası sonrası bu kararı aldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin “Kocanla ağaçlar kesiliyor diye en önden yürüyordunuz. Şimdi fidanlarımız, askerlerimiz gidiyor, sesiniz çıkmıyor. Sen de yetiştiriyorsun bir tane, Allah büyüktür” mesajı üzerine isyan eden Korel, “Herkes sağduyulu olsun, zor bir dönem geçiriyoruz. Sosyal medya hesaplarımı sildim, hiçbir şekilde telefonumda onlarla zaman geçirmiyorum. Sağduyu eksikliği beni kırıyor. Sağduyuya ve birlik olmaya davet ediyorum. Avukatlarımız hepsiyle tek tek ilgileniyor” diye konuştu. Halit Ergenç de sosyal medyada pek çok kişinin sahte kimliklerle kendilerine saldırdığını anlatıp eşine destek oldu.