Bergüzar Korel: Çocuk gelin yoktur; istismar edilen kız vardır

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Adana'da 14 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmek istenmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Çocuk gelin yoktur. İstismar edilen ve zorla evlendirilen kız vardır" diyen Korel, insanları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Son olarak ‘Vatanım Sensin’ adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Bergüzar Korel, önceki gün Adana’da 14 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesine Instagram’dan tepki gösterdi.

Korel, “Çocuk gelin yoktur. İstismar edilen ve zorla evlendirilen kız vardır. Bu çocuklar hepimizin, sessiz kalmayın. Biz sahip çıkacağız, başka yolu yok” diyerek böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

14 yaşındaki kız çocuğu evlendirilmek istenirken düğün sırasında Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.