‘Bergman ve Kadınlar’ Festivali

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali ve İsveç Büyükelçiliği, Ingmar Bergman filmlerinden oluşan mini bir festival düzenliyor.



“Bergman ve Kadınlar” adlı festivalde Bergman’ın kadın karakterler üzerine kurulu filmleri gösterilecek. Kadın karakter yaratmaktaki hüneriyle tanınan İsveçli yönetmen Ingmar Bergman’ın 8 filminin yer alacağı gösterim programında, birbirinden farklı kadın öyküleri Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.



5 Mart’ta, ‘Bekleyen Kadınlar’ın gösterimiyle başlayacak olan festivalde, Bergman sinemasında yer etmiş, sinema tarihinin en önemli kadın karakterlerinin bazılarını yaratmış filmlerden özel bir seçki sunulacak.



1950’lerden 70’lere Bergman başyapıtları



Bergman filmografisinin 1950’lerden 1970 sonlarına uzanan döneminden seçilmiş filmler ise şöyle:



Erken Bergman sinemasının en tipik örneklerinden biri olan ve kadınların erkekler hakkındaki keskin gözlemlerini eğlenceli bir dille anlatan ‘Bekleyen Kadınlar’ (Secrets Of Women).



Jean-Luc Godard’ın “Yönetmenlerin en özgününün en özgün filmi” olarak tanımladığı ve Bergman’ın en erotik filmi sayılan ‘Monika’yla Geçen Yaz’ (Summer with Monika).



Bergman’ın kadın erkek ilişkilerine kendine has üslubuyla yaklaştığı ve 20. yüzyılın önemli yapımları arasında yer alan Kadın Düşleri (Dreams).



Cannes Film Festivali’nin dört oyuncusunu birden “en iyi kadın oyuncu ödülü”yle taçlandırdığı ‘Yaşamın Eşiğinde’ (Brink Of Life).



Bergman’ın ilk renkli filmi de olan ve gözde aktrislerini ışıltılı bir grup olarak bir araya getiren ‘Bütün Bu Kadınlardan Söz Etmeden…’ (Now About These Women…).



Kendisinden sonra sinemayı en çok etkilemiş ve hatta onu bizzat yaratmış olan filmlerden biri olan, Bibi Andersson ve Liv Ullmann’ın kusursuz oyunculuklarıyla hayat verdikleri Bergman başyapıtlarından ‘Persona’ (Persona).



Sinema yazarı Roger Ebert’in “rahatsız edici ve korkutucu" olarak tanımladığı, sinemada insan ruhunun görüntülerini canlandıran en önemli film sayılan ‘Çığlıklar ve Fısıltılar’ (Cries And Whispers).



Sven Nykvist'in yakın plan çekimlerinden oluşan olağanüstü görüntüleri yanında içtenliği ve tutkusuyla bütün duyularımızı esir alan öyküsü ve oyunculuklarıyla unutulmaz bir başyapıt olan ‘Güz Sonatı’ (Autumn Sonata).



Fotoğraf sergisi düzenlenecek



Festival kapsamında ayrıca, “Bergman’la Buluşma” başlıklı bir fotoğraf sergisi düzenlenecek. Sanatçı Ove Wallin’in 23 yıllık arşivinden seçtiği fotoğraflardan oluşan sergi, Bergman’ın sinema ve tiyatro çalışmalarından unutulmaz kareler içeriyor. Sergi 12 Mart’a kadar Kızılırmak Sineması’nın fuayesinde görülebilir.



Ayrıntılı bilgi için:

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali