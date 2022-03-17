Bergen filmini izleyen Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve parti heyetiyle birlikte Bergen filmini sinemada izledi. Filmin ardından açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kadına yönelik şiddetin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte izledik. Bu aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’nin de ne kadar değerli olduğunu bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Bergen’in hayatını anlatan sinema filmini izledi. Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin ve vatandaşlar eşlik etti.

"Kadına yönelik şiddetin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte izledik"

Filmi izledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Öncelikle filmin yönetmenini, oyuncularını yürekten kutluyorum. Bir dramı kalıcı kıldılar. Kadına yönelik şiddetin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte izledik. Bu aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nin de ne kadar değerli olduğunu bize gösteriyor” dedi.

"Hem acı hem umut var"

Selvi Kılıçdaroğlu ise filmle ilgili görüşlerini, “Güzel bir film. Hem acı hem umut var. Sonunda kadının yine de pes etmemesi, direnmesi bana umut veriyor” diye açıkladı.

"Bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi‘ni uygulamaya koyacağız"

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ise filmi seyretmesinin ardından şu açıklamada bulundu;

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ankara il örgütümüzle birlikte kadına yönelik şiddete dikkati çeken Bergen filmini izledik. Sözümüz söz iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi‘ni uygulamaya koyacağız.”