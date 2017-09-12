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Spor

Bergama'ya 2 iyi 1 kötü haber

İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Erzin Belediyespor'a 2-1 yenilerek 2'de 2 yapma şansını kaçıran Bergama Belediyespor'a sakat oyuncularından 2 iyi, 1 de kötü haber geldi

12 Eylül 2017 15:33

İZMİR, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta evinde Erzin Belediyespor\'a 2-1 yenilerek 2\'de 2 yapma şansını kaçıran Bergama Belediyespor\'a sakat oyuncularından 2 iyi, 1 de kötü haber geldi.
Kırmızı lacivertlilerde maçın 62\'nci dakikasında sakatlanarak yerini Anıl\'a bırakan Resul\'un arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tecrübeli stoperin 15 gün takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Erzin Belediyespor randevusunun 22\'nci dakikasında arka adalesinden sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan ön libero Hüseyin ile ayak bileği burkulması nedeniyle son 5 dakikada değişiklik hakkı biten takımını 10 kişi bırakan stoper Ahmet\'in durumunlarının ciddi olmadığı belirtildi.
İki futbolcu görev verilmesi halinde Düzcespor deplasmanında forma giyebilecek. İzmir temsilcisi Düzce\'ye maçtan iki gün önce giderek çalışmalarını bu kentte sürdürecek.

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