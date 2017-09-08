Bergamaspor evinde Turgutluspor gurbette

İZMİR, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta sezona Orhangazi Belediyespor galibiyetiyle başlayan Bergama Belediyespor, yarın evinde Erzin Belediyespor\'la karşı karşıya gelecek.
14 Eylül Stadı\'nda Hakan Ülker\'in düdük çalacağı müsabaka saat 16.30\'da başlayacak. İkinci Grup\'ta ise ilk maçta sahasında Yeşil Bursa engelini 1-0\'la geçen Turgutluspor, Anadolu Bağcılarspor\'a konuk olacak. İstanbul Bağcılar Muhmutbey Stadı\'nda Metehan Alpat\'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü de saat 16.30\'da çalacak.