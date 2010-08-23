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BERGAMA'DAKİ YANGIN TEKRAR BAŞLADI İZMİR (A.A)

23 Ağustos 2010 18:29

-BERGAMA'DAKİ YANGIN TEKRAR BAŞLADI İZMİR (A.A) - 23.08.2010 - İzmir'in Bergama ilçesinde, cumartesi günü ormanlık alanda çıkan ve pazar günü kontrol altına alınarak, 600 hektarlık alanda etkili olan yangının tekrar başladığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Muratlar Köyü'nün kuzeyinde tekrar alevlenen yangına, ekiplerin müdahale ettiği, ancak bölgedeki rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştığı belirtildi. Ekiplerin, 4 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 4 dozerle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Pazar günü kontrol altına alındığı açıklanan Bergama'daki yangını yaklaşık 600 hektarlık alanda etkili olmuştu.

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