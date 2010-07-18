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BERGAMA'DA YANGIN AKROPOL'E İLERLİYOR BERGAMA (A.A)

18 Temmuz 2010 17:54

-BERGAMA'DA YANGIN AKROPOL'E İLERLİYOR BERGAMA (A.A) - 18.07.2010 - İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi Akropol'ün yakınındaki otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bergama Orman İşletme Müdürü Erol Pehlivan, şimdiye kadar 30 hektarlık alanın yandığını tahmin ettiklerini belirtti. Pehlivan, yerleşim alanına yangının sıçramaması için tedbirlerin alındığını, ekiplerin söndürme çalışmasını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. Antik tiyatronun da içinde yer aldığı Akropol'e doğru ilerleyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, Bergama Orman İşletmesi ekipleri, Bergama ve Kınık Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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