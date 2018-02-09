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Bergama'da tarihi eser operasyonu

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bergama ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda, toplam 211 parça tarihi eser ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı

09 Şubat 2018 15:31

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bergama ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda, toplam 211 parça tarihi eser ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bergama ilçesinde, K.Y. (44), S.C.Ç. (52), M.A. (41) ve İ.B.\'nin (64) ev ve iş yerlerinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen çarşamba günü yapılan operasyonla Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait, 146 bronz sikke, üzerinde figürler olan 30 yüzük, 15 takı ve takı parçası, 2 ok ucu, kase şeklinde 1 buhurdanlık, 9 metal obje, 2 metal kemer parçası, 2 metal bilezik, 2 mühür ve 2 ağırlıktan oluşan toplam 211 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında K.Y., S.C.Ç., M.A. ve İ.B. gözaltına alındı. Haklarında yasal işlem yapılan K.Y., S.C.Ç., M.A. ve İ.B., ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcılığınca, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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