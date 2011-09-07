-Bergama'da iki yangın daha BERGAMA (A.A) - 07.09.2011 - İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Akropol ören yerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından Zeus Ormanı ile Sultan Çiftliği mevkisinde de yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, antik tiyatro çevresindeki otluk alanda çıkan Akropol'deki yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı birer uçak ve helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edilmesi sonucu büyümeden söndürüldü. Buradaki yangının söndürülmesinin hemen ardından, Zeus Ormanı ile Bergama-Ayaskent karayolu Sultan Çiftliği mevkisinde de yangın çıktığı ihbarının gelmesi üzerine Bergama ve Ayaskent belediyelerine ait itfaiye ekipleri, söz konusu bölgelere sevk edildi. Otluk alanda çıkan iki yangın da büyümeden kontrol altına alındı. Ayaskent Belediye Başkanı Gürsel Altuğ, AA muhabirine, Sultan Çiftliği mevkisindeki yangını, hafif ticari araçtan inen birinin başlattığını görenler olduğunu belirterek, görgü tanıklarının, bu kişinin kişinin eşkalini jandarmaya verdiklerini söyledi.