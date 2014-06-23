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Yaşam

Bergama ve Cumalıkızık Dünya Miras Listesi’ne girdi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen UNESCO 38. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Bursa'nın Cumalıkızık köyü ve İzmir'in Bergama ilçesi Dünya Miras Listesi'ne kabul edildi

23 Haziran 2014 14:32

Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenenUNESCO 38. Dünya Miras Komitesi toplantısında,Katar'ın değişiklik teklif ettiği "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" ve Almanya'nın teklif ettiği "Bergama, Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı" dosyaları ele alındı.

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin (ICOMOS) değerlendirmelerinin ardından iki yerleşim merkezi, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 21 komite üyesinin ortak kararıyla oylama yapılmadan Dünya Miras Listesi'ne kabul edildi.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya miras alanlarının siyasi rekabet konusu olmadığını ifade ederek, "İnsanlık, gerginlik, ihtilaf ve çatışmalar yerine kültür ve medeniyet değerlerini ön plana çıkartarak, UNESCO gibi kuruluşları dünya barışına daha güçlü katkılar yapacak şekilde tahkim etmeli" dedi.

UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise karar sonrası, "Çok mutlu, heyecanlı, gururluyuz" ifadelerini kullandı.Cumalıkızık köyünün 998. sırada yer bulduğu Dünya Miras Listesi'nde,Bergama 999. sırada yer aldı. Böylece Türkiye'nin Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı alanlarının sayısı 11'den 13'e çıktı.

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