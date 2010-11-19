T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BERGAMA SAYISAL LOTO ZENGİNİ BERGAMA (A.A)

19 Kasım 2010 18:56

-BERGAMA SAYISAL LOTO ZENGİNİ BERGAMA (A.A) - 19.11.2010 - İzmir'in Bergama ilçesine, 6 hafta içinde ikinci kez Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi çıktı. Sayısal Loto'nun 13 Kasımda yapılan çekilişinde numaraları doğru bilerek büyük ikramiye kazanan iki talihliden biri olan Bergamalı, ilçede merak konusu oldu. Hükümet Konağı önündeki 14 numaralı bayiden loto kuponunu yatıran talihli, 6 tutturarak en büyük ikramiyenin 2 ortağından biri oldu ve 3 milyon 663 bin 397 Lira 80 kuruş almaya hak kazandı. Sayısal Loto'nun 2 Ekimdeki çekilişinde 6 bilen Bergamalı Mehmet Sarızeybek de 685 bin lira ikramiyenin sahibi olmuştu.  Yumurtacılık yaparak geçimini sağlayan Sarızeybek, ilk defa 3 lira vererek, makineye 6 kolon sayısal loto oynattığını, bundan sonra Sayısal Loto oynamayı düşünmediğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24