-BERGAMA SAYISAL LOTO ZENGİNİ BERGAMA (A.A) - 19.11.2010 - İzmir'in Bergama ilçesine, 6 hafta içinde ikinci kez Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi çıktı. Sayısal Loto'nun 13 Kasımda yapılan çekilişinde numaraları doğru bilerek büyük ikramiye kazanan iki talihliden biri olan Bergamalı, ilçede merak konusu oldu. Hükümet Konağı önündeki 14 numaralı bayiden loto kuponunu yatıran talihli, 6 tutturarak en büyük ikramiyenin 2 ortağından biri oldu ve 3 milyon 663 bin 397 Lira 80 kuruş almaya hak kazandı. Sayısal Loto'nun 2 Ekimdeki çekilişinde 6 bilen Bergamalı Mehmet Sarızeybek de 685 bin lira ikramiyenin sahibi olmuştu. Yumurtacılık yaparak geçimini sağlayan Sarızeybek, ilk defa 3 lira vererek, makineye 6 kolon sayısal loto oynattığını, bundan sonra Sayısal Loto oynamayı düşünmediğini söyledi.