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Spor

Bergama Belediyespor'da Dervent dönemi sona erdi

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Bergama Belediyespor'da Teknik Direktör Selahattin Dervent dönemi sona erdi

08 Mart 2018 15:05

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Bergama Belediyespor\'da Teknik Direktör Selahattin Dervent dönemi sona erdi. 
Kırmızı-Lacivertli yönetimden yapılan yazılı açıklamada, \"Teknik direktörümüz Selahattin Dervent ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı dostça ayırdık. Tecrübeli teknik adam Selahattin Dervent\'e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz\" denildi. İskender Eroğlu\'nun yerine 15\'inci haftada göreve getirilen Dervent, 11 maçta 7 mağlubiyet, 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan topladı, maç başına 0.7 puan ortalaması tutturdu. İzmir ekibinde teknik adam arayışları başladı.

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