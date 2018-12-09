Bergama Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 3-3

BERGAMA, (DHA)

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Murat Güçlü (xx), Sabri Üstünel (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Burak (x) - Samet (x), Hakan (xxx) (Dk. 84 Bünyamin xx), Furkan (xx), Tufan Deniz (xx), Tuncer (x), Serhat (xx), Altan (xx), Ozan Murat (xxx) (Dk. 86 Muhammed Şamil xx), Uğur (xx), Kaan (xx)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Hamdi Tevfik (x) - Bora (xx), Fatih Şen (xx), Fırat (x) (Dk. 56 Serhat xx), Turgay (xxxx), Ogün (xx), Erdinç (xx), Uğur (xx) (Dk. 83 Emre Bayrak), Taha Batuhan (xx), Cihad (xxx), Mert (x) (Dk. 56 Emre İşçiler xxx)

GOLLER: Dk. 17 ve Dk. 90+3 Turgay, Dk. 72 Emre İşçiler (Kırşehir Bld) - Dk. 41 Hakan, Dk. 50 Ozan Murat, Dk. 90+1 Muhammed Şamil (Bergama Bld)

SARI KARTLAR: Fırat (Kırşehir Bld), Furkan (Bergama Bld)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 6 haftadır galibiyete hasret olan Bergama Belediyespor, lider Kırşehir Belediyespor karşısında galibiyeti son anlarda kaçırdı: 3-3.

14 Eylül Stadı\'nda gol düellosuna sahne olan karşılaşmada 17\'nci dakikada Turgay\'ın golüyle yenik duruma düşen Bergama, 41\'inci dakikada Hakan ve 50\'nci dakikada Ozan Murat\'ın golleriyle üstünlüğü yakaladı. Konuk ekip, 72\'nci dakikada Emre İşçiler\'le eşitliği bulurken uzatma anlarında Bergama\'da Muhammed Şamil\'in golüne Kırşehir yine Turgay\'la karşılık verdi. Bu skorla Bergama Bld 11 puanla son sırada kaldı, Kırşehir Bld 29 puanla koltuğunu korudu.