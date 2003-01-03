Bergama Belediyespor-Kemerspor 2003: 1-3

BERGAMA,(DHA) -

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Fetullah Çetinelli (xx), Oğur Aydoğdu (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (x) - Hüseyin (xx), Ahmet (x), Emre (x) (Dk. 70 Ozan Murat x), İsmail (xx) (Dk. 84 Anıl x), Berk (xx), Bünyamin (x), Erdin (xx), Hacı Ömer (x) (Dk. 61 Berkant xxx), Hakan (x), Ulaş (x)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xx) - Fikret (x) (Dk. 17 Selim xx), İbrahim (xxx), Deniz (xxxx), Akın (xx), Sevcan (xx), Birkan (xxx), Ahmet Mümin (xx) (Dk. 84 Barış xx), Lokman (xx), Abdulsamet (xx), Doğukan (xxx) (Dk. 66 Kaan xxx)

GOLLER: Dk. 24 Doğukan, Dk. 90 ve 90+1 Deniz (Kemerspor 2003) - Dk. 63 Berkant (Bergama Bld)

SARI KARTLAR: Ulaş, Erdin, Ozan Murat (Bergama Bld) - Lokman, Kaan, İbrahim (Kemerspor 2003)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Bergama Belediyespor, konuk ettiği Kemerspor 2003\'a 3-1 mağlup oldu.

14 Eylül Stadı\'ndaki maçta 24\'üncü dakikada Doğukan\'ın goleyle öne geçen konuk ekibe Bergama 63\'üncü dakikada Berkant\'la karşılık verdi. Uzatma dakikaları oynanırken sahneye çıkan Kemersporlu Deniz, attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Bu skorla Bergama, ilk yarıyı 17, Kemerspor ise 25 puanla tamamladı.