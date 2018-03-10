Bergama Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare: 2-2

BERGAMA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta düşme hattıyla bağlarını bir türlü koparamayan Bergama Belediyespor, evinde Bayburt Grup Özel İdare\'yle 2-2 berabere kaldı. Hafta içinde Selahattin Dervent\'le yollarını ayıran Bergama, 14 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmaya teknik direktörü olmadan çıktı. Maçta 20\'nci dakikada Günay ve 48\'inci dakikada Coşkun\'un golleriyle 2-0 yenik duruma düşen Bergama Bld, beraberliği 52\'nci dakikada penaltıdan Tufan Deniz ve 78\'inci dakikada Hacı Ömer\'in golleriyle yakaladı. Bu skorla galibiyet hasreteni 4 haftaya çıkaran ev sahibi ekip, 26 puanla ateş hattında kaldı. Bayburt temsilcisi ise 45 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.