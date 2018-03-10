T24 LogoT24 Logo
Spor

Bergama Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare: 2-2

BERGAMA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattıyla bağlarını bir türlü koparamayan Bergama Belediyespor, evinde Bayburt Grup Özel İdare'yle 2-2 berabere kaldı

10 Mart 2018 20:10

BERGAMA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta düşme hattıyla bağlarını bir türlü koparamayan Bergama Belediyespor, evinde Bayburt Grup Özel İdare\'yle 2-2 berabere kaldı. Hafta içinde Selahattin Dervent\'le yollarını ayıran Bergama, 14 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmaya teknik direktörü olmadan çıktı. Maçta 20\'nci dakikada Günay ve 48\'inci dakikada Coşkun\'un golleriyle 2-0 yenik duruma düşen Bergama Bld, beraberliği 52\'nci dakikada penaltıdan Tufan Deniz ve 78\'inci dakikada Hacı Ömer\'in golleriyle yakaladı. Bu skorla galibiyet hasreteni 4 haftaya çıkaran ev sahibi ekip, 26 puanla ateş hattında kaldı. Bayburt temsilcisi ise 45 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BERGAMA DHABergama BelediyesporBayburt GrupHaftaSelahattin DerventBergamaEylül StadıMaçtaGünayCoşkunBergama BldTufan DenizHacıBuBayburtPlayOff

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24