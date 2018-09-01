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Spor

Bergama Belediyespor - Kızılcabölükspor: 0-0

BERGAMA, (DHA) STAT: 14 Eylül HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xx), Emin Barlas (xx) BERGAMA BELEDİYESPOR: Ferdi (xx) - Samet (xx), Hakan (xx), Serhat (xx), Kaan (xx), Mehmet Tatlı (xx), Altan (x) (Dk

01 Eylül 2018 22:03

BERGAMA, (DHA)

STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xx), Emin Barlas (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Ferdi (xx) - Samet (xx), Hakan (xx), Serhat (xx), Kaan (xx), Mehmet Tatlı (xx), Altan (x) (Dk. 57 Uğur xx), Furkan (xx), Tufan Deniz (x), Muhammed Şamil (x) (Dk. 69 Tuncer xx), Ozan Murat (xx) (Dk. 75 Mehmet Soyarslan x)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Göksel (xxx) - Samet (xx), Ersin (xxx), Ali (xxx), Osman Berkay (xx), Muhammet (xx), Emre (xx), Yenal (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 87 Emirhan), Taygun (xx), Burak (x) (Dk. 66 İlyas xx)
SARI KARTLAR: Hakan, Ozan (Bergama Bld), İlyas (Kızılcabölükspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'taki ilk hafta maçında Bergama Belediyespor ile Kızılcabölükspor golsüz berabere kaldı. Bergama 14 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmada buldukları fırsatları değerlendiremeyen iki Ege ekibi 1\'er puanı paylaştı.
 

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