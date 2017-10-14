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Spor

Bergama Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 1-1

BERGAMA, (DHA) STAT: 14 Eylül HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Bekir Yücel (xx), Abdülhamit Söyler (xx) BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (x) - Hüseyin (xx), Anıl (x), Emre İşçiler (xx), Samet (xx), Hakan (x), Mert (x) (Dk

14 Ekim 2017 20:02

BERGAMA, (DHA)

STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Bekir Yücel (xx), Abdülhamit Söyler (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (x) - Hüseyin (xx), Anıl (x), Emre İşçiler (xx), Samet (xx), Hakan (x), Mert (x) (Dk. 71 Volkan xx), Hacı Ömer (xx), Mehmet Tatlı (xx), Resul (x) (Dk. 13 Ozan Murat xx), Berk (xx)  
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman Enes (xx), Aytek (xxx), İslam (xx), Uğur (x), Cemal (xx), Emre Tekin (xxx), Muhammed Raşit (xxx) (Dk. 82 Kadir x), Emre Turan (xx), Hüseyin (x), Serkan (xx), İbrahim Anıl (xx) (Dk. 73 Furkan xx)
GOLLER: Dk. 2 Emre Tekin (Halide Edip Adıvar), Dk. 45 Emre İşçiler (Bergama Bld)
SARI KARTLAR: İslam, Serkan, Süleyman Enes (Halide Edip Adıvar)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bergama Belediyespor, Erbaaspor galibiyetinin ardından evinde penaltı kaçırdığı maçta Halide Edip Adıvarspor\'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, 2. dakikada Emre Tekin\'in attığı golle öne geçerken Bergama bu gole 45. dakikada Emre İşçiler\'le karşılık verdi. Ev sahibi ekibin golünü atan Emre İşçiler, 77. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Bu skorla iki takım da 10\'ar puana yükseldi.

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