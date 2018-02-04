Bergama Belediyespor - Düzcespor: 0-2

BERGAMA, (DHA)

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx), Çağlar Öztürk (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Cantuğ (x) - Hüseyin (xx), Ahmet (x), Emre (xx), Tufan Deniz (x) (Dk. 75 İsmail), Tuncer (x), Semih (xx), Hacı Ömer (x), Abdulgani (x) (Dk. 59 Sergen x), Jiyan (x) (Dk. 56 Sercan), Berk (xx)

DÜZCESPOR: Ali Alper (xx) - Hüseyin (xxx) (Dk. 90 İbrahim), İsmail (xxx) (Dk. 72 Bedirhan x), Serhat (xx) (Dk. 86 Ahmet), Ebu Sıddık (xx), Buğra (xx), Kemal (xx), Tayfun (xxx), Hayrettin (xxx), Enver (xx), Oktay (xxx)

GOLLER: Dk. 51 ve Dk. 56 İsmail (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Oktay (Düzcespor), Hüseyin, Tuncer (Bergama Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Bergama Belediyespor, evinde Play-Off mücadelesi veren Düzcespor\'a 2-0 mağlup oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 51. ve 56. dakikalarında İsmail, konuk takıma galibiyeti getiren golleri attı.

Bu sonuçla Bergama Belediyespor 21 puanda kalırken, Düzcespor ise 35 puana yükseldi.