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Yaşam

Berfo Ana'nın adı Ankara'da yaşayacak

105 yaşında yaşamını yitiren Berfo Kırbayır'ın anısı, Çankaya'da yapılacak parkta yaşatılacak

08 Mart 2013 17:08

Çankaya Belediyesi, kayıp ailelerin simge ismi Berfo Ana'nın anısını, Berfo Ana Parkı'nda yaşatacak.

Yaşamının son 33 yılını gözaltında kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır'ı arayarak geçiren ve 105 yaşında yaşamını yitiren Berfo Kırbayır'ın anısı, Çankaya'da yapılacak parkta yaşatılacak.

Birkan Yıldız'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, park yapılacak alanı Berfo Ana'nın küçük kardeşi, Cemil Kırbayır'ın dayısı Torun Karakaya ile birlikte gezen Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, kayıp aileleri için simge isim haline gelen Berfo Kırbayır'ın Türkiye'nin bir dönemini en özlü ve en kuvvetli biçimde simgelediğini ifade etti.

Tanık, "Onun çileli ama direngen gözlerinden pek çok kişi gibi ben de etkilendim. Berfo Ana, hem yiğit ve çilekeş Anadolu kadının, hem de evlatları bu ülkenin karanlıkları tarafından yok edilen, çocuklarının mezarından bile yoksun bırakılan, kayıp analarının simgesidir. İnsan sevgisi ile dolu, gönlü demokrasi için atan tüm Ankaralıları, Berfo Ana Parkı'nın 9 Mart'ta yapılacak temel atma törenine davet ediyorum" diye konuştu.

 

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