Beren'in yeni aşkı Kenan mı?

T24- Geçen yaz sonundan beri Fransız fotoğrafçı Cesar ile beraber olan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinin yıldızı Beren Saat’in, sürpriz bir ilişkiye adım attığı iddia edildi

Hürriyet'in haberine göre, Saat’in (28), 2 hafta önce W Otel’de düzenlenen partide yakınlaştığı ünlü popçu Kenan Doğulu(38) ile flört ettiği öğrenildi. Partide yaptıkları romantik dansın ardından telefonda görüşmeye devam eden Saat ve Doğulu, dün akşam Karaköy Balıkçısı’nda saatlerce başbaşa romantik bir akşam yemeği yedi. Masada yalnız olmalarına rağmen Doğulu ile karşı karşıya değil, yan yana oturmayı tercih eden Saat’in oldukça mutlu hali dikkat çekti.



Saat’in Fransız sevgilisinden ise geçen hafta başında ayrıldığı öğrenildi. Dizisinin çekim programı uymadığı için Saat’in, eski sevgilisine İstanbul’a gelmesini teklif ettiği, ikilinin daha sonra kavga ederek ayrıldığı öğrenildi.



