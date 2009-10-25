'Beren silikon taktır!'

Beren Saat’in çok zayıf olduğunu ve kemiklerinin göründüğünü söyleyen Müjde Ar, genç yıldıza silikon taktırmasını tavsiye etti.



1975 yılında çekilen ilk Aşk - ı Memnu’nun Bihter’i Müjde Ar, dizinin yeni versiyonunda Bihter’i canlandıran Beren Saat’in vücudunu eleştirdi. Ar, Önder Açıkbaş’la birlikte sunduğu NTV’deki “Güzel Haberler” isimli programda Saat’in oynadığı “Gecenin Kanatları” filminde Murat Ünalmış’la çektiği sevişme sahnelerini diline doladı.



Ünalmış’ın sevişme sahneleriyle ilgili “Beren’in göğüslerine bakmadım” şeklindeki sözlerini yorumlayan Ar, “Bakmamış, çünkü bakacak bir şey bulamamış da ondan... Ben kadın olduğum için anlıyorum. Hiçbir şey yok. Benimle oynasaydı da görseydi gününü” dedi.



Saat’i çok zayıf bulduğunu belirten Ar, “Resmi gördünüz değil mi, Beren’in resmini? Nazi kampındaki kızlar gibi. Hakikaten kemikleri sayılıyor. Kemikleri sayılıyor gerçekten tek tek. Kate Moss’dan bile zayıf” diyerek Saat’in sevişme sahnesinde çıplak olan sırtını gösterdi.



Saat’e silikon taktırması tavsiyesinde de bulunan Ar, “Artık çağ değişti. İsterse o da taktırır yani, büyütür. Bir dahaki filme” diye konuştu.

