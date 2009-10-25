T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Beren silikon taktır!'

Beren Saat’in çok zayıf olduğunu ve kemiklerinin göründüğünü söyleyen Müjde Ar, genç yıldıza silikon taktırmasını tavsiye etti.

25 Ekim 2009 03:00

Beren Saat’in çok zayıf olduğunu ve kemiklerinin göründüğünü söyleyen Müjde Ar, genç yıldıza silikon taktırmasını tavsiye etti.

1975 yılında çekilen ilk Aşk - ı Memnu’nun Bihter’i Müjde Ar, dizinin yeni versiyonunda Bihter’i canlandıran Beren Saat’in vücudunu eleştirdi. Ar, Önder Açıkbaş’la birlikte sunduğu NTV’deki “Güzel Haberler” isimli programda Saat’in oynadığı “Gecenin Kanatları” filminde Murat Ünalmış’la çektiği sevişme sahnelerini diline doladı.

Ünalmış’ın sevişme sahneleriyle ilgili “Beren’in göğüslerine bakmadım” şeklindeki sözlerini yorumlayan Ar, “Bakmamış, çünkü bakacak bir şey bulamamış da ondan... Ben kadın olduğum için anlıyorum. Hiçbir şey yok. Benimle oynasaydı da görseydi gününü” dedi.

Saat’i çok zayıf bulduğunu belirten Ar, “Resmi gördünüz değil mi, Beren’in resmini? Nazi kampındaki kızlar gibi. Hakikaten kemikleri sayılıyor. Kemikleri sayılıyor gerçekten tek tek. Kate Moss’dan bile zayıf” diyerek Saat’in sevişme sahnesinde çıplak olan sırtını gösterdi.

Saat’e silikon taktırması tavsiyesinde de bulunan Ar, “Artık çağ değişti. İsterse o da taktırır yani, büyütür. Bir dahaki filme” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24