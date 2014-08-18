Beren Saat'ten tatil pozu

Geçen ay Amerika’da evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu, Türkiye’ye döner dönmez soluğu Bodrum’da aldı. Temmuz sonunda Amerika’nın Los Angeles’ta evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu, Türkiye’ye geçtiğimiz cuma günü döndü. Havaalanında fotoğraflarını çeken basın mensuplarının sorularına “Çok mutluyuz ve çok keyifliyiz” diyen yanıt veren çift, evlerine yerleşmeden önce Bodrum’a gitti.

Türkübükü Hebilköy’de bulunan Voyage Otel’e gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat uçaktan iner inmez otele yerleşip, deniz kıyısına indi. Yeni evli çift bol bol denize girip güneşin tadını çıkardı... Kenan Doğulu, Halikarnas’ın 35'inci yıl kutlamalarında sahne aldıktan sonra tekrar İstanbul’a dönecek.

Ozan Doğulu’nun kızı Arya ile locada vakit geçiren Beren Saat, minik kızla verdiği pozu da Instagram sayfasındaki takipçileriyle paylaştı. Saat’in fotoğrafı, kısa sürede 15 bini aşkın beğeni aldı.