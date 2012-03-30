Beren Saat'ten ödül törenine protesto

Geçen sene 2. Antalya Televizyon Ödülleri'nden eli boş dönen Beren Saat, haksızlığa uğradığını düşünerek bu yılki törene katılmayacak

Beren Saat'in, "Beni, en iyi seyirci takdir eder" diyerek bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Antalya Televizyon Ödülleri'ne katılmama kararı aldığı öne sürüldü

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizinin başrol oyuncusu Beren Saat, geçen sene aday olduğu halde ödül alamadığı Antalya Televizyon Ödülleri'ni bu yıl protesto etme kararı aldı.

Geçtiğimiz yılki törende kendisi 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday olduğu ödülü 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin Cemile'si Ayça Bingöl'e kaptıran Saat, ödüller açıklandığı zaman salonu terk etmişti.

'En iyisini seyirci bilir'

'Fatmagül'ün Suçu Ne' reytinglerdeki başarısına rağmen Antalya'dan eli boş dönmesini haksızlık olduğunu düşünen Beren Saat'in, "Beni, en iyi seyirci takdir eder" diyerek bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Antalya Televizyon Ödülleri'ne katılmama kararı aldığı öne sürüldü.

Yapım şirketinin tepkisi

Törende aynı zamanda oyuncunun oynadığı dizide aday olduğu hiçbir dalda ödül kazanamayarak başarısız olmuştu. Bunun üzerine yapım şirketinin de 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ve gene kendi bünyesinde olan 'Kuzey Güney' dizileriyle ilgili bu yıl hiçbir başvuruda bulunmadığı öğrenildi.