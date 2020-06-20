Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrılma kararı mı aldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre, oyuncu Beren Saat altı yıllık eşi müzisyen Kenan Doğulu'dan ayrılma kararı aldı. İddiaya göre Beren Saat, evden ayrılmak için emlakçılara haber gönderdi ve acil daire arayışına girdi.

Beren Saat'in 35. yaş gününe girerken yayınladığı mesaj çok konuşulmuştu. Saat, "En yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Beren Saat'in Kenan Doğulu'nun bu yılki doğum gününde yazdığı mesaj da kafaları karıştırmıştı. Beren Saat, 45. yaşına giren Kenan Doğulu'nun doğum gününde "Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı..." mesajını yayımlamıştı.