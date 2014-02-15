Beren Saat: Dizilerde Müslüman, özgür kadın figürü yapmamız engelleniyor!

Oyuncu Beren Saat, "Aşk-ı Memnu’yu bir daha çekemeyiz. Hele Hatırla Sevgili’yi bir daha anlatabilmek mümkün değil. Çünkü bir toplum mühendisliği yapılıyor. Şu izleniyor bu izlenmiyor diye bir şey dayatılıyor bize...Tahammül kalmadı" dedi. Bu tür yapımların Ortadoğu’ya değil dünyanın pek çok ülkesine satıldığını söyleyen Saat, "Müslüman ve özgür kadın figürü satıyoruz biz..." ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu, İntikam dizinin oyuncularıyla konuştu. Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat'i sektörle ilgili biraz karamsar bulduğu yazan Semerci, Beren Saat'in sektörle ilgili sözlerini aktardı.

Cenzgiz Semerci'nin Hürrriyet gazetesinde yer alan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İntikam dizisinin final yapacağını öğrenince ben de bu final heyecanını onlarla yaşamak için sete ziyarete gittim...

Bugüne kadar hep setlerin ilk bölümlerindeki heyecana tanık olduğum için bir setin son günü nasıl olur bilmiyorum... Oyunculara sordum bunu.

“Bir tarafta bir işi daha başarıyla, yüzümüzün akıyla bitirmenin gururu, diğer tarafta işin bitmesinden dolayı yaşanan burukluk var hepimizde...”

Sohbetimiz sırasında Beren Saat’i dizi sektörüyle ilgili biraz karamsar buldum...

“Öyle bir noktaya geldik ki, bugünün koşullarında Aşk-ı Memnu’yu bir daha çekemeyiz biz” dedi...

“RTÜK’ten dolayı mı” diye sordum...

“RTÜK, reyting hepsi” dedi ve devam etti:

“Ben 10 senedir bu sektördeyim. Dişimizle tırnağımızla hep beraber yarattığımız bu sektörün ayağımızın altından kaydığı hissi var bende.

Cansel Elçin’le Kundura Fabrikası’nda karavan gelsin diye protesto yaptığımızı hatırlıyorum. Tuvalet bile yoktu...

Nerelerden nerelere geldik... Şimdi her sette karavanlar var, koşullar herkes için daha iyi... Ama bir taraftan da değişen şeyler var.

Aşk-ı Memnu’yu bir daha çekemeyiz. Hele Hatırla Sevgili’yi bir daha anlatabilmek mümkün değil.

Çünkü bir toplum mühendisliği yapılıyor. Şu izleniyor bu izlenmiyor diye bir şey dayatılıyor bize...

Tahammül kalmadı.

Bu yapımlar sadece Ortadoğu’ya değil dünyanın pek çok ülkesine satılıyor.

Müslüman ve özgür kadın figürü satıyoruz biz...

Şimdi bunu yapmamız da engelleniyor.

Bu gidişle yurtdışına da bu yapımları satamayacağız...

Umutsuz muyum, hayır...

Ama sektör için üzücü bir seneydi. En çok da insanların işsiz kalması beni üzüyor.

Bu sektörün ilmek ilmek işlenişini görmüş, içinde yaşamış bir olarak geldiğimiz nokta üzüyor beni...”

Beren Saat’e Kenan İmirzalıoğlu’nun 60 dakika olmazsa dizilerde oynamam açıklamasını sordum...

Şunları söyledi:

“60 dakikalık dizide oynamam diyen Kenan İmirzalıoğlu’nu çok iyi anlıyorum. Biz ‘İntikam’da ne zorluklar çektik’ gibi bir şey söyleyemeyiz.

Bu dizide koşullarımız çok iyiydi. Ama Kenan’ın dizi geçmişi benden çok daha fazla ve şimdi Kundura Fabrikası’nda dönem işi çekiyorlar. Ben de orada Hatırla Sevgili’yi çektiğim için soğukta nasıl donduklarını çok iyi tahmin ediyorum. Kenan bu isyanında haklıdır bu yüzden...”