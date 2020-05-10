Beren Saat'ten Anneler Günü paylaşımı: Bugünü annesinden ayrı geçiren herkese moleküllerimden biraz gönderiyorum

Oyuncu Beren Saat, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında geçirilen Anneler Günü hakkında paylaşım yaptı. Saat, " Bugünü annesinden ayrı geçirmek durumunda kalan herkese moleküllerimden biraz gönderiyorum. Siz de zaman ayırın bedeniniz yanında olmasa da bilincinizle annenizin frekansını yakalayın" ifadelerini kullandı.

Saat, Instagram hesabından Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Saat, mesajında şunları yazdı:

"Ben size gelemiyorum ama nihayet siz Cadde’de yürüyüş yapabileceksiniz. Bilincim sizinle olacak. Doğa Ana ne yaptığımızı düşünmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Hatalarımızı anlayana kadar da çıkartmayacak belli ki. Hasret çekmeyi öğrendi bilmeyenlerimiz; kaynaklarımızı ve enerjimizi doğru kullanmayı, detaylara takılmamayı öğrendik. Kelebek etkisinin hasta bir bünyede nasıl sonuçlar yarattığını, birbirimize karşı sorumluluklarımızın çok ciddi olduğunu anlamaya başladık. Bugüne ailesinden birini kaybetmemiş, şanslı bir gezegen sakini olduğum için ve doğru işleyen sağlık sistemimiz için Evren'e teşekkür ederek başlıyorum. Bu yıl Anneler Günü'ne denk gelen Efe'nin Doğum Günü için Annesi Nil Güray'a onu sarmalayacak sevgi enerjisi gönderiyorum. Bugünü annesinden ayrı geçirmek durumunda kalan herkese moleküllerimde biraz gönderiyorum. Siz de zaman ayırın bedeninizin yanında olamasa da bilincinizle annenizin frekansını yakalayın. Onlar titreşimlerimizi hep hiseder. Kollektik Anne Sevgisi Meditasyonu yapalım. Biz burdan çıkarız, biraz sabır. Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun, bu ayrı geçirilen son günümüz olsun"