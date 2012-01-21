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Beren Saat seneye dizi çekmeyecek

Beren Saat, Ay Yapım'ın Eylül'de çekeceği yeni projesi "Cevdet Bey ve Oğulları"nda oynamayı kabul etmedi.

21 Ocak 2012 02:00

T24 - Altı yıldır peş peşe "Hatırla Sevgili", "Aşk - ı Memnu" ve "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizilerinde oynayan Beren Saat, Ay Yapım'ın Eylül'de çekeceği yeni projesi "Cevdet Bey ve Oğulları"nda oynamayı kabul etmedi.
 

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynayacağı dizi için gelen teklife Saat, "Çok yoruldum. Bir sene ara vermek istiyorum" diye yanıt verdi.


Saat, haziran ayında "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisi final yaptıktan sonra Fransız sevgilisi Cesar'la tatil yapmayı planlıyor.

 

Çağan Irmak'ın filminde oynayacak


Milliyet'in haberine göre; oyuncu, yalnızca Ay Yapım'ın "Yaseminler Tüter Mi Hâlâ?" eserinin filminde rol alacak.


Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin çekimleri nisan ayında başlayacak ve 8 ay sürecek.

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