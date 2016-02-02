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Beren Saat, Muhteşem Yüzyıl’ın reytinglerini kurtaramadı; sette işten çıkarmalar başladı

Yeni yapımcının kameramandan ışıkçısına kadar birçok kişiyi işten çıkardığı iddia edildi

02 Şubat 2016 20:41

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde, Beren Saat’in başrolü oynamasıyla reytinglerin yükselmesi sağlanamamsı üzerine sette işten çıkarmaların başladığı iddia edildi.

Sözcü’nün haberine göre yılın en iddialı dizisi olarak başlayan, yayımlanmadan 25 ülkeye satılan ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizisinde reyting krizi aşılamıyor. Dizinin yapımcısı Timur Savcı, reytingleri her geçen gün kötüye giden bu gidişata dur demek için Beren Saat’in bölümlerini erkene çekmişti. 

Dizi reyting kriziyle uğraşırken bugünlerde ise sette yeni bir sorunun yaşandığı iddia edildi. Projenin teknik ekip çalışanlarının diziden çıkarıldığı öğrenildi. Ekibi yenilemeye giden yapımcı, kameramandan ışıkçısına kadar birçok çalışanın işine son verdi.

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