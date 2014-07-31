'Beren Saat-Kenan Doğulu düğünü için 900 bin lira harcandı'

Ünlü oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu, Los Angeles, Malibu'da kumsalda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğün için 900 bin TL harcandığı öne sürüldü.

Posta'da yer alan habere göre, damat Kenan Doğulu buz mavisi dar kesim damatlığıyla tam not aldı. Kenan mavi papyonu ve beyaz ayakkabılarıyla Beren'e eşlik etti.

Bugüne kadar dizilerde sayısız kere gelinlik giyen Beren ilk kez kendi düğününde gelinlik giymenin heyecanını yaşadı. Şapkasından ayakkabısına beyazlar içinde sade ve şık gelinliğiyle dikkat çekti.

Törene çiftin aileleri başta olmak üzere Belçim Bilgin, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Hilal Saral ve Ece Yörenç gibi çok sayıda ünlü isim de katıldı.