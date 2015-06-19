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Beren Saat: Kadın katillerine müebbet hapis için sen de imzala!

Beren Saat, son günlerde ard arda gelen kadın cinayetleri sonrası Instagram hesabından açıklama yaptı

19 Haziran 2015 15:51

18 yaşındaki Cansu Kaya'nın boğularak, Arzu Köse'nin de kocası tarafından vurularak öldürülmesi Beren Saat'i isyan ettirdi.

'Kadın cinayetlerine karşı' başlatılan imza kampanyasına destek isteyen Saat,  Instagram sayfasına "Dün tecavüze uğrayıp, öldürülen, dereye atılan Cansu Kaya'dan sonra bugün de Arzu Köse kocası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü! Kadının yaşama hakkı bile yok bu ülkede! Kadın katillerine indirim değil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yasalaşması talebimiz sürüyor! Sen de imzala! notunu düştü.

 

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