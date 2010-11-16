Beren Saat 'Fatmagül' olmaktan pişman

T24- Beren Saat'in yakınları, izleyicilerden gelen tepki yüzünden yüksek kazanç sağladığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde başrol oynamaktan memnun olmadığını söyledi.



Güzel oyuncunun dostlarına, 'Müstehcen davranışların sonu gelmiyor. Aklımı yemek üzereyim' dediği öğrenildi...



Aşk-ı Memnu ile yıldızı parlayan Beren Saat, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde oynadığına bin pişman olduğu iddia edildi. Fatmagül'ün iç çamaşırından sonra şişme bebeklerinin piyasaya çıkacağı haberleri karşısında oldukça üzgün olan Saat, geçtiğimiz günlerde eğlenmeye gittiği mekanda gençlerin de sözlü tacizine uğramıştı.



Dostlarına projeyi kabul ettiğinden dolayı çok pişman olduğunu dile getiren Saat, "Müstehcen davranışların sonu gelmiyor. Aklımı yemek üzereyim. Çok mutsuzum. Sinirlerim bozuldu. Başarılı bir iş yaptığımızı düşünürken aldığım tepkiler hep olumsuz. Bunaldım artık" diyerek dert yanıyormuş.



İki yıl daha sürecek olan 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinden Beren Saat bölüm başına 40 bin TL ücret alıyor.

