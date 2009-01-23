Beren manşetlere isyan etti

Beren Saat fotoğrafları - FOTOGALERİ

'Zavallı bir durum'

Yönetmenin bir kare fotoğraf yok!

Beyazıt Öztürk ve Meral Okay'ın sundukları 'Nası Yani?'nin konukları, 'Güz Sancısı' filminin oyuncuları Beren Saat, Murat Yıldırım ve Belçim Bilgin Erdoğan idi.Televizyon Gzetesi'nin haberine göre; programın ilerleyen dakikalarında Beyazıt Öztürk, galadan sonra en çok konuşulan ve manşetlere taşınarak film vizyona girmeden gündeme getirilen haberleri Beren Saat'e sordu. Beren Saat'in bir süredir birlikte olduğu oyuncu Bülent İnal'ın eski sevgilisi olan Tuba Büyüküstün'ün de galaya gelmesi, magazin gündeminin manşetine oturmuştu.Gazetelerin, galayla ilgili haberlerinde ön plana çıkarılan bu durum karşısında Beren Saat, rahatsızlığını şöyle ifade etti:"Biz bugün neye uğradığımızı şaşırdık. Bu durum bana şöyle geliyor, orada sanatsal bir eser tanıtılıyor. Gala bunun için yapılmış bir şey ama bazı gazetelerde Tomris Hanım'ın (Giritlioğlu) pul kadar bile fotoğrafı yok, senaristlerden bahseden yok, bazı yerlerde Murat (Yıldırım) yok falan ama ulusal gazetenin sürmanşetinin yanı magazinel bir yer mi acaba? Bu bana biraz zavallı bir durum gibi geldi. Bir film tanıtılıyor ama 2 yıl önce bitmiş bir ilişki, her yerde kocaman fotoğraflar!"Beyaz da "Ama bu ülkede de magazin denen bir gerçek var. Tuba hanımın oraya gelmesiyle böyle bir şeyin olacağı belli edğil mi? Alacaklar onu oradan ve haber yapacaklar" manşetlere yansıyanların tahmin edilebilecek bir durum olduğunu vurguladı.Beren Saat ise, filme emeği geçen insanların ve filmdeki emeğin önüne geçen bu haberler için "Kompozisyondan da bahsediyorum biraz. Fotoğrafların büyüklüğünden. Tomris Hanım'ın hiç bir yerde bir kare fotoğrafı yok ama Tomris Giritlioğlu'nun filmi" diyerek sözlerini sürdürdü.Meral Okay, Beren Saat'in bu sözlerinnden sonra "Filmin künyesine dair o bilgilerin bir magazin haberinde geçmesini beklemek çok çok fazla iyi niyet taşımak. Zaten onun harcı o değil. Kültür sanat ekleridir bunu verecek olan. Oraya kimler geldiğinde kimlerin kimlerle eşleştireceği bilinir. Filmin ve sizlerin başarısı bütün bunların üzerini örter" diyerek genç oyuncuyu teskin etmeye çalıştı.