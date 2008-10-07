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Beren ile evleneceğiz

Oyuncu Bülent İnal kendisi gibi oyuncu Beren Saat ile evleneceklerini ancak kararını ilk olarak annesini açıklayacağını söyledi.

07 Ekim 2008 03:00

“Kalpsiz Adam” isimli dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal kendisi gibi oyuncu aşkı Beren Saat ile evleneceklerini açıkladı.

Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan İnal duygularını şu sözlerle anlattı: “Bizim dizinin adı ’Kalpsiz Adam’ ama benim kalbim uzun zamandır dolu. Beren ile iyi ve mutlu giden bir ilişkimiz var. Hakkımızda çıkan haberleri okuyoruz ve şaşırıyoruz. Ben çok takmıyorum ama ailelerimiz sabahın köründe arayıp ’Ayrılmışsınız çok üzüldük’ diyorlar. Hatta bir kere annem aradı ’ Evleniyormuşsunuz! Bizim haberimiz niye yok?’ dedi. Anneme ’Evlensem niye gazetecileri arayayım, ilk sana söylerim’ dedim.

Evet Beren ile evlenmeyi istiyoruz ama bunu önce anneme söyleyeceğim.”

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