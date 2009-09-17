Beren iki aşk arasında

“AŞK- ı Memnu” dizisinin yıldızı Beren Saat, canlı bombayı canlandırdığı “Gecenin Kanatlarında” filminde iki aşk arasında kalıyor:Biri atlet, diğeri bir örgüt üyesi...



Gerçek hayatta ise hiç iki aşk arasında kalmadığını söyleyen Saat’i filmde zor bir karar bekliyor.



Filmde 400 metre koşucusu bir atlet ile bir örgüt üyesi arasında seçim yapmak zorunda kalan Gece’yi canlandıran Beren Saat, gerçek hayatta böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını söyledi.



Ünlü oyuncu, bu iddialı proje içinse “Bu film beni çok heyecanlandırıyor. Yoruluyor olsam da bu fimde oynadığım için çok mutluyum. Filmde yaşananlar gerçekten etkileyici” dedi.

